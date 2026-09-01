AGENDA · Canet
EXPOSITION PEINTURES ART’GO Canet
samedi 26 septembre 2026 · Canet
Informations pratiques
Canet
EXPOSITION PEINTURES ART’GO
1 Rue de la Poste Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-26
Présentation des peintures de l’atelier de l’Association Art’Go.
Présentation des peintures de l’atelier de l’Association Art’Go. .
1 Rue de la Poste Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 30 79 01 asso.art.go@gmail.com
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English : EXPOSITION PEINTURES ART’GO
Exhibition of paintings from the Art’Go Association’s studio.
L’événement EXPOSITION PEINTURES ART’GO Canet a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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