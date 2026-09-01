Informations pratiques

Canet

EXPOSITION PEINTURES ART’GO

1 Rue de la Poste Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-26

Présentation des peintures de l’atelier de l’Association Art’Go.

Présentation des peintures de l’atelier de l’Association Art’Go. .

1 Rue de la Poste Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 30 79 01 asso.art.go@gmail.com

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English : EXPOSITION PEINTURES ART’GO

Exhibition of paintings from the Art’Go Association’s studio.

L’événement EXPOSITION PEINTURES ART’GO Canet a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS