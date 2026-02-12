Exposition peintures et photos

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-10

Exposition peintures et photos Tout près n’est pas loin

Expo peintures et photographies Tout près n’est pas loin de Claire Dubois-Combe. Le vernissage de l’exposition se tiendra le mardi 10 mars à17h .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paintings and photos exhibition Tout près n’est pas loin (Near is not far)

L’événement Exposition peintures et photos Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-02-12 par OT GATINAIS SUD