Thann

Exposition peintures et sculptures

24 rue Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Deux artistes thannoises Agnès Zanuttini peintre, Anita Perez sculpteur céramiste, exposent leurs nouvelles créations.

Deux artistes thannoises Agnès Zanuttini peintre, Anita Perez sculpteur céramiste, exposent leurs nouvelles créations. .

24 rue Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two artists from Thann—Agnès Zanuttini, a painter, and Anita Perez, a ceramic sculptor—are exhibiting their new works.

L’événement Exposition peintures et sculptures Thann a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay