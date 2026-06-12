Exposition peintures et sculptures Thann
Exposition peintures et sculptures Thann mardi 14 juillet 2026.
Thann
Exposition peintures et sculptures
24 rue Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Deux artistes thannoises Agnès Zanuttini peintre, Anita Perez sculpteur céramiste, exposent leurs nouvelles créations.
Deux artistes thannoises Agnès Zanuttini peintre, Anita Perez sculpteur céramiste, exposent leurs nouvelles créations. .
24 rue Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 54
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English :
Two artists from Thann—Agnès Zanuttini, a painter, and Anita Perez, a ceramic sculptor—are exhibiting their new works.
L’événement Exposition peintures et sculptures Thann a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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