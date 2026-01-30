Thann

Grand pique-nique des îles

Parc Albert 1er Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba.

Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba. .

Parc Albert 1er Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Let yourself be transported for a day under the island sun, in a festive atmosphere with musical and dance groups: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co and Karaba.

L’événement Grand pique-nique des îles Thann a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay