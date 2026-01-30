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Grand pique-nique des îles Thann

Grand pique-nique des îles Thann dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Parc Albert 1er

Ville : 68800 Thann

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Thann

Grand pique-nique des îles

Parc Albert 1er Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba.
Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba.   .

Parc Albert 1er Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00 

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English :

Let yourself be transported for a day under the island sun, in a festive atmosphere with musical and dance groups: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co and Karaba.

L’événement Grand pique-nique des îles Thann a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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