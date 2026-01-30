Grand pique-nique des îles Thann
Grand pique-nique des îles Thann dimanche 26 juillet 2026.
Thann
Grand pique-nique des îles
Parc Albert 1er Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba.
Laissez-vous transporter le temps d’une journée sous le soleil des îles, dans une ambiance festive avec des groupes musicaux et des groupes de danse Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co et Karaba. .
Parc Albert 1er Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
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English :
Let yourself be transported for a day under the island sun, in a festive atmosphere with musical and dance groups: Alizé, Manix & Co, Run Vibe, Virama & Co and Karaba.
L’événement Grand pique-nique des îles Thann a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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