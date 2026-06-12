Exposition protestantisme et sports Thann
Exposition protestantisme et sports Thann mercredi 15 juillet 2026.
Thann
Exposition protestantisme et sports
14 rue du Temple Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Longtemps méfiante envers le corps, la religion protestante évolue avec les mouvements de jeunesse comme la YMCA. En 1891, James Naismith y crée le basket-ball.
La religion protestante, attachée à la Parole, a longtemps porté un regard méfiant sur le corps et les pratiques sportives. À Londres puis aux États-Unis, les mouvements de jeunesse protestants comme la YMCA vont faire évoluer cette vision. En 1891, James Naismith crée le basket-ball au centre YMCA de Springfield, un sport pensé pour canaliser l’énergie des jeunes tout en développant esprit d’équipe et maîtrise de soi. Un exemple présenté dans l’exposition. .
14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 37 36
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English :
Long suspicious of the body, the Protestant church evolved alongside youth movements such as the YMCA. In 1891, James Naismith invented basketball there.
L’événement Exposition protestantisme et sports Thann a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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