Thann

Exposition protestantisme et sports

14 rue du Temple Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Longtemps méfiante envers le corps, la religion protestante évolue avec les mouvements de jeunesse comme la YMCA. En 1891, James Naismith y crée le basket-ball.

La religion protestante, attachée à la Parole, a longtemps porté un regard méfiant sur le corps et les pratiques sportives. À Londres puis aux États-Unis, les mouvements de jeunesse protestants comme la YMCA vont faire évoluer cette vision. En 1891, James Naismith crée le basket-ball au centre YMCA de Springfield, un sport pensé pour canaliser l’énergie des jeunes tout en développant esprit d’équipe et maîtrise de soi. Un exemple présenté dans l’exposition. .

14 rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 37 36

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English :

Long suspicious of the body, the Protestant church evolved alongside youth movements such as the YMCA. In 1891, James Naismith invented basketball there.

L’événement Exposition protestantisme et sports Thann a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay