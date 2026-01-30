Thann

Exposition l’art et la matière

24 rue Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Cette exposition, hommage à André Mattia, peintre thannois (1946 2020), retrace son parcours, sa technique de peinture, ses sources…

Cette exposition, hommage à André Mattia, peintre thannois (1946 2020), retrace son parcours, sa technique de peinture, ses sources… .

24 rue Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 54

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English :

This exhibition, a tribute to André Mattia, a painter from Thanne (1946 2020), retraces his career, his painting technique, his sources…

L’événement Exposition l’art et la matière Thann a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay