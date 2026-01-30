Exposition l’art et la matière Thann
Exposition l’art et la matière Thann samedi 1 août 2026.
Thann
Exposition l’art et la matière
24 rue Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Cette exposition, hommage à André Mattia, peintre thannois (1946 2020), retrace son parcours, sa technique de peinture, ses sources…
Cette exposition, hommage à André Mattia, peintre thannois (1946 2020), retrace son parcours, sa technique de peinture, ses sources… .
24 rue Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 54
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English :
This exhibition, a tribute to André Mattia, a painter from Thanne (1946 2020), retraces his career, his painting technique, his sources…
L’événement Exposition l’art et la matière Thann a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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