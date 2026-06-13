Exposition Petites Merveilles Grand’Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Exposition Petites Merveilles

Du 11/07 au 13/08/2026 tous les jours de 10h à 18h. Grand’Rue Frédéric Mistral Fondation Louis Jou Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Fondation Louis Jou accueille l’exposition Petites Merveilles, organisée par les Amis de la Reliure d’Art (ARA) du Canada.

Cette exposition met à l’honneur le livre miniature et un savoir-faire d’exception.

Chaque artiste présente une reliure unique, témoignant de la créativité et de l’excellence de cet art délicat. .

Grand’Rue Frédéric Mistral Fondation Louis Jou Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 17 contact@fondationlouisjou.org

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English :

The Louis Jou Foundation is hosting the exhibition *Petites Merveilles*, organized by the Friends of Art Bookbinding (ARA) of Canada.

L’événement Exposition Petites Merveilles Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baux de Provence