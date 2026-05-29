Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor Centre-ville Hyères
vendredi 23 octobre 2026 · Centre-ville · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor
Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Avec Revivez la France… la collection réinventée , découvrez le patrimoine français à travers 300 dioramas et plus de 18 000 objets du quotidien.
Participez à une Chasse au Trésor en équipe de 2 à 4 joueurs.
Trois séjours touristiques à gagner.
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Centre-ville Avenue Ambroise Thomas Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 34 21 18 contact.epy83400@gmail.com
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English : Revivez la France philatelic exhibition and treasure hunt
With Revivez la France… la collection réinventée , discover French heritage through 300 dioramas and over 18,000 everyday objects.
Take part in a Treasure Hunt in teams of 2 to 4 players.
Three holidays to be won.
L’événement Exposition philatélique Revivez la France et Chasse au trésor Hyères a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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