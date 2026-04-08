EXPOSITION PHILIPPE ASSALIT LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

EXPOSITION PHILIPPE ASSALIT

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-04-15

Pour La Cafetière, Philippe ASSALIT propose à la manière d’un cabinet d’amateur une visite de divers travaux tous inspirés par la nature et ses secrets.

Philippe ASSALIT photographe plasticien, scientifique de formation, expose en France et en Europe depuis 35 ans.

Avec une présentation des Oiseaux de Paradis du Temps de fleurs du Pays des Brumes et du Lac du Merle Il nous invite à penser la nature comme un lieu de mystères qui échappent toujours à notre oeil d’homo technicus.

Philippe ASSALIT s’intéresse au corps, au portrait et à la nature, à la frontière de la peinture, de la sculpture, du dessin, et de la photographie. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

For La Cafetière, Philippe ASSALIT takes us on an amateur-style tour of his various works, all inspired by nature and its secrets.

L’événement EXPOSITION PHILIPPE ASSALIT Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE