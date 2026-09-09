Exposition Philippe Druillet PORTE MAUBEC La Rochelle
samedi 3 octobre 2026 · PORTE MAUBEC · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Exposition Philippe Druillet
PORTE MAUBEC 6 Rue Saint- Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-03
Exposition consacrée à Philippe Druillet. Présentation d ‘estampes du livre La Nuit .
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PORTE MAUBEC 6 Rue Saint- Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 50 37 76 corinne.hennebelle29@gmail.com
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English :
Exhibition dedicated to Philippe Druillet. Presentation of prints from the book La Nuit.
L’événement Exposition Philippe Druillet La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle
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