Exposition Philippe Druillet PORTE MAUBEC La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Exposition Philippe Druillet

PORTE MAUBEC 6 Rue Saint- Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-03

Exposition consacrée à Philippe Druillet. Présentation d ‘estampes du livre La Nuit .

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PORTE MAUBEC 6 Rue Saint- Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 50 37 76 corinne.hennebelle29@gmail.com

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English :

Exhibition dedicated to Philippe Druillet. Presentation of prints from the book La Nuit.

L’événement Exposition Philippe Druillet La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle