Exposition | Philippe GILLOTTE Photographie Salle Cadix Eymet

Eymet

Exposition | Philippe GILLOTTE Photographie

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 11:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Auteur-photographe depuis plus de 40 ans, Philippe Gillotte a fait de la lumière sa matière première et de la géométrie son langage. Son parcours est une quête permanente d’équilibre, où la rigueur de la composition rencontre la sensibilité de l’instant.

Pour cette célébration du bicentenaire de la photographie, il réunit ses deux passions l’exigence du tirage contemporain et la poésie alchimique des procédés anciens (Orotone, tirage au sel, cyanotype).

Son travail est une invitation à redécouvrir la photographie comme un objet d’art tactile et temporel.

Vernissage vendredi 5 juin à 18h30. .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine philippegillotte@gmail.com

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English : Exposition | Philippe GILLOTTE Photographie

L’événement Exposition | Philippe GILLOTTE Photographie Eymet a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides