Exposition photo Aquarium des curieux de nature Belle-Isle-en-Terre

Belle-Isle-en-Terre

Exposition photo

Aquarium des curieux de nature 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Tout l’été, venez découvrir l’exposition photo de Béa Vanlandeghem à l’Aquarium des Curieux de Nature. À travers ses clichés naturalistes, plongez dans l’univers des oiseaux et animaux des milieux aquatiques. Martin-pêcheur, grenouilles, libellules et bergeronnettes vous dévoileront toute la beauté et les couleurs de la nature à travers des instants capturés sur le vif. .

Aquarium des curieux de nature 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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L’événement Exposition photo Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol