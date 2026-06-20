Exposition photo Aquarium des curieux de nature Belle-Isle-en-Terre
Exposition photo Aquarium des curieux de nature Belle-Isle-en-Terre dimanche 5 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Exposition photo
Aquarium des curieux de nature 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Tout l’été, venez découvrir l’exposition photo de Béa Vanlandeghem à l’Aquarium des Curieux de Nature. À travers ses clichés naturalistes, plongez dans l’univers des oiseaux et animaux des milieux aquatiques. Martin-pêcheur, grenouilles, libellules et bergeronnettes vous dévoileront toute la beauté et les couleurs de la nature à travers des instants capturés sur le vif. .
Aquarium des curieux de nature 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition photo Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Belle-Isle-en-Terre (Côtes-d'Armor)
- Balade patrimoine Les Mardis Bellislois Mairie de Belle-Isle-en-Terre Belle-Isle-en-Terre 30 juin 2026
- Ah !? Mozart ?! Belle-Isle-en-Terre 5 juillet 2026
- Fusées à eau ! Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre 7 juillet 2026
- Sculptures pour jardin Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre 8 juillet 2026
- La ruée vers l’or Château du centre ville Belle-Isle-en-Terre 9 juillet 2026