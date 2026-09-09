Exposition photo de Damien Boyer-Gibaud Wax Bar Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 15:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Entre photographie glamour, nu contemporain et fine art nude, une sélection d’œuvres présentées à Paris côtoiera des travaux plus récents, dans une scénographie pensée comme un parcours à travers le lieu.Corps dévoilés ou fragmentés, lingerie, gestes, attitudes : son travail explore une féminité libre et assumée, dans un jeu constant entre intimité et mise en scène, douceur et tension, élégance et érotisme. Le corps y est moins traité comme un sujet que comme un langage. Certaines photographies se donnent immédiatement au regard ; d’autres jouent davantage avec la suggestion, ce qui échappe au cadre ou ce qui reste à imaginer.Photographe professionnel spécialisé dans la mode, la beauté, le glamour et le nude art, Damien Boyer-Gibaud développe un travail centré sur le corps, la féminité, la présence et la suggestion.???? Exposition visible du mardi 8 au dimanche 13 septembre 2026Mardi 8 – exposition 15h–18hMercredi 9 – exposition dès 15hJeudi 10 – exposition dès 15h · DJ set VAYD dès 21hVendredi 11 – exposition dès 15h · CHA dès 18h30, accompagné d’autres DJ au fil de la soiréeSamedi 12 – exposition dès 15h · vernissage ouvert au public de 18h à 21h, puis soirée et DJ sets jusqu’à 3h30 avec GROOVENSI?, Beaujean et Teruz AmeDimanche 13 – exposition dès 15h

Wax Bar Nantes 44003

http://damienboyergibaud.com



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