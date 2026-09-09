Exposition photo et musique d’Oleñka Carrasco et la Chica, lauréates du Prix Swiss Life à 4 mains – Festival Planches Contact – Les Franciscaines., Les Franciscaines Deauville, Deauville

Informations pratiques

Exposition photo et musique d’Oleñka Carrasco et la Chica, lauréates du Prix Swiss Life à 4 mains – Festival Planches Contact – Les Franciscaines. 29 septembre 2026 – 3 janvier 2027 Les Franciscaines Deauville Calvados

Cette exposition immersive s’inscrit dans le cadre du festival Planches Contact. Prévoir vos écouteurs. Livre des artistes en vente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T10:30:00+02:00 – 2026-09-29T18:30:00+02:00

Fin : 2027-01-03T10:30:00+01:00 – 2027-01-03T18:30:00+01:00

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est l’œuvre lauréate du Prix Swiss Life à 4 mains 2026-2027, 7e édition. Ce prix artistique, unique en France, est attribué par la Fondation Swiss Life. Il récompense tous les 2 ans le projet de création croisée et originale d’un.e photographe et d’un.e compositeur.trice.

» Nous développons, à quatre mains, une traversée sensorielle de l’exil, où image et musique deviennent des langages capables de circuler au-delà des frontières. Le projet prend racine à El Callao, au Venezuela, territoire façonné par les migrations antillaises liées à l’exploitation aurifère. Le carnaval, le calypso et le créole y portent la mémoire vivante de ces circulations, aujourd’hui mises en tension avec l’un des plus grands exodes contemporains, avec près de 7,9 millions de Vénézuéliens ayant quitté leur pays.

Le projet se déploie en quatre chapitres, écrits depuis trois territoires — Guadeloupe, Trinidad et Tobago, Guyane française — et un territoire fantasmé : le Venezuela. Chacun constitue un espace de recherche et de reconnexion, où nous sommes allées chercher, dans les sons, les corps et les rituels, ce qui nous relie encore à notre pays, maintenu dans la mémoire et la sensation.

Ces déplacements dessinent une cartographie sensible, faite d’échos, de correspondances et de décalages. Entre proximité et distance, présence et absence, le projet explore ce qui persiste, se transforme ou se déplace lorsque l’on vit hors de sa terre. Il propose ainsi une forme ouverte, où l’expérience de l’exil se recompose à travers des fragments, entre imaginaire et mémoire. »

Oleñka Carrasco et la Chica

Les Franciscaines Deauville 145 b avenue de la République, 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 02 61 52 29 20 Depuis 2021, Les Franciscaines Deauville est un espace culturel, réhabilité sur l’ancienne congrégation des soeurs Franciscaines. Ouverture au public du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30

Le Chaos qui me donne la vie. Atlas d’un pays imaginé est l’œuvre lauréate du Prix Swiss Life à 4 mains 2026-2027, 7e édition. Ce prix artistique, unique en France, est attribué par la Fondation Il 2…

©Oleñka Carrasco