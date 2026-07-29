Informations pratiques

Varengeville-sur-Mer

[Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois

Salle annexe de la Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-24 2026-08-31

Découvrez une exposition photographique originale où chaque image raconte une histoire. Parfois, c’est la photographie qui fait naître le texte ; parfois, c’est une histoire qui donne vie à l’image.

À travers ses clichés, l’artiste vous invite à porter un regard différent sur la photographie, en mêlant images et récits inspirés par les émotions, les rencontres ou les instants capturés. .

Salle annexe de la Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie jcoisphotographie@gmail.com

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English : [Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois

L’événement [Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie