[Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois Varengeville-sur-Mer
vendredi 21 août 2026 · Varengeville-sur-Mer
Informations pratiques
Varengeville-sur-Mer
[Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois
Salle annexe de la Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-24 2026-08-31
Découvrez une exposition photographique originale où chaque image raconte une histoire. Parfois, c’est la photographie qui fait naître le texte ; parfois, c’est une histoire qui donne vie à l’image.
À travers ses clichés, l’artiste vous invite à porter un regard différent sur la photographie, en mêlant images et récits inspirés par les émotions, les rencontres ou les instants capturés. .
Salle annexe de la Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie jcoisphotographie@gmail.com
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English : [Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois
L’événement [Exposition photo] Images à lire, Histoires à voir… de Jean Cois Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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