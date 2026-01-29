Exposition Photo La Rondine Alpina Eclectic Hôtel & Spa Chamonix-Mont-Blanc
Alpina Eclectic Hôtel & Spa 79 avenue du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 21:00:00
2026-05-09
La Rondine Exposition photographique de voyage
Découvrez le monde à travers l’objectif de Giorgia Tirocchi.
Des montagnes majestueuses aux plages isolées, chaque photographie capture un instant unique de voyage et de découverte.
Alpina Eclectic Hôtel & Spa 79 avenue du Mont Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 83 51 53 giorgia20140@gmail.com
English :
Explore the world through the lens of Giorgia Tirocchi.
From majestic mountains to remote beaches, each photograph captures a unique moment of travel and discovery.
