Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition photo Lumières des confins Route des Moulins du Tôt Clères

Exposition photo Lumières des confins Route des Moulins du Tôt Clères vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Route des Moulins du Tôt

Adresse : Chapelle du Tôt

Ville : 76690 Clères

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Clères

Exposition photo Lumières des confins

Route des Moulins du Tôt Chapelle du Tôt Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Du 26 juin au 5 juillet, venez à la chapelle du Tôt à Clères pour admirer l’exposition photo Lumières des confins de Didier Legrand.

Vernissage le 27 juin à 11h.   .

Route des Moulins du Tôt Chapelle du Tôt Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 31  contact@mairie-cleres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition photo Lumières des confins

L’événement Exposition photo Lumières des confins Clères a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

À voir aussi à Clères (Seine-Maritime)