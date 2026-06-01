Exposition photo Lumières des confins Route des Moulins du Tôt Clères
Exposition photo Lumières des confins Route des Moulins du Tôt Clères vendredi 26 juin 2026.
Clères
Exposition photo Lumières des confins
Route des Moulins du Tôt Chapelle du Tôt Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Du 26 juin au 5 juillet, venez à la chapelle du Tôt à Clères pour admirer l’exposition photo Lumières des confins de Didier Legrand.
Vernissage le 27 juin à 11h. .
Route des Moulins du Tôt Chapelle du Tôt Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 31 contact@mairie-cleres.fr
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English : Exposition photo Lumières des confins
L’événement Exposition photo Lumières des confins Clères a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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