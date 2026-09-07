Exposition photo : Plaisance-du-Touch, entre nature et béton racines sous la ville, Médiathèque Joséphine Baker, Plaisance-du-Touch

Informations pratiques

Exposition photo : Plaisance-du-Touch, entre nature et béton racines sous la ville 18 et 19 septembre Médiathèque Joséphine Baker Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cette exposition est née d’un partenariat entre des habitantes de Plaisance-du-Touch et de La Salvetat-Saint-Gilles, la Maison des solidarités de La Salvetat-Saint-Gilles et Plaisance-du-Touch, le CCAS de Plaisance-du-Touch et les Archives départementales de la Haute-Garonne.

Le projet s’inscrit dans le prolongement des actions collectives « La culture, c’est bon pour tous ». Les participantes ont souhaité porter un regard nouveau sur leur territoire en partant à la découverte du patrimoine local à partir de cartes postales anciennes conservées aux Archives départementales.

Accompagnées par plusieurs professionnelles et intervenantes, elles se sont initiées aux bases de la photographie, ont partagé leurs souvenirs et exploré la commune au fil de balades. Elles ont ainsi découvert l’évolution du bâti, l’expansion de la ville et l’usage du béton, tout en redécouvrant certains édifices emblématiques, comme l’église et le pigeonnier, témoins de l’histoire locale.

Les habitantes ont ensuite réalisé leurs propres photographies de plusieurs lieux, en les mettant en regard avec les images anciennes. Une attention particulière a été portée à la nature et aux paysages.

Ce projet a également révélé la créativité et la sensibilité des participantes, notamment à travers l’écriture de textes poétiques inspirés par les photographies et les émotions qu’elles suscitent.

Les œuvres présentées sont le fruit de rencontres, d’échanges et d’une démarche participative mêlant mémoire, culture, patrimoine et lien social.

Médiathèque Joséphine Baker 1 allée Agnès Varda, 31830 Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Bernadet Haute-Garonne Occitanie

Cette exposition s’est construite autour d’un partenariat entre les habitantes de Plaisance-du-Touch et La-Salvetat-Saint-Gilles, la Maison des Solidarités de La Salvetat Saint-Gilles / le CCAS de et…