La Fille du Diable, Chez l’habitant, Plaisance-du-Touch

Informations pratiques

La Fille du Diable Dimanche 13 septembre, 18h00 Chez l’habitant Haute-Garonne

Prix libre, conseillé entre 8 et 15€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ? Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ? Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles… Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Spectacle chez Joséphine, adresse exacte communiquée à la réservation

Prix libre, conseillé entre 8 et 15€ par personne

Chez l’habitant Plaisance-du-Touch Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « josephine.horckmans@wanadoo.fr »}]

Spectacle de contes traditionnels contes contes traditionnels

Suzon Mouilleau