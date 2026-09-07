Exposition Photographie : De l’usage de la pose longue par Serge Gelé, Médiathèque L@ Parenthèse, Nivillac

Informations pratiques

Exposition Photographie : De l’usage de la pose longue par Serge Gelé 2 et 3 octobre Médiathèque L@ Parenthèse Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

En 2026, la photographie fête ses 200 ans. En septembre 2026, le Photo-Club de la Vilaine Maritime entend participer en collaboration avec la médiathèque L@ Parenthèse à Nivillac, à cette célébration qui met à l’honneur la création ancienne et contemporaine.

Exposition consacrée à la pose longue réalisée par Serge Gelé. Exposition d’une trentaine de photographies au total, programmée dans le Salon d’actualités de la médiathèque.

L’exposition est complétée par une conférence du photographe sur la technique de la pose longue dans le cadre de la manifestation Biblis en folie le vendredi 2 octobre à 19h.

Programme complet sur https://mediatheque.nivillac.fr

Médiathèque L@ Parenthèse 1 rue Joseph Dano 56130 Nivillac Nivillac 56130 Morbihan Bretagne 0299908164 https://mediatheque.nivillac.fr [{« link »: « https://mediatheque.nivillac.fr »}]

Biblis en folie 2026

© Serge Gelé