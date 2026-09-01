[Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre
Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme / Pont Jehan Ango Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Une exposition pour revivre l’histoire maritime de Dieppe !
L’association La Dieppoise vous propose une sélection de photographies et de souvenirs collectés auprès des Dieppoises et des Dieppois.
Cette exposition retrace l’histoire et la mémoire du Côte d’Albâtre, témoin du riche patrimoine maritime dieppois.
Organisée par l’association La Dieppoise, en partenariat avec Ports de Normandie.
Rendez-vous Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme .
Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme / Pont Jehan Ango Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre
L’événement [Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre Dieppe a été mis à jour le 2026-08-14 par Seine-Maritime Attractivité
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