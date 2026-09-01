[Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre

Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme / Pont Jehan Ango Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Une exposition pour revivre l’histoire maritime de Dieppe !

L’association La Dieppoise vous propose une sélection de photographies et de souvenirs collectés auprès des Dieppoises et des Dieppois.

Cette exposition retrace l’histoire et la mémoire du Côte d’Albâtre, témoin du riche patrimoine maritime dieppois.

Organisée par l’association La Dieppoise, en partenariat avec Ports de Normandie.

Rendez-vous Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme .

Ponton d’accueil, sous l’Office de tourisme / Pont Jehan Ango Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre

L’événement [Exposition] Photographies autour du Côte d’Albâtre Dieppe a été mis à jour le 2026-08-14 par Seine-Maritime Attractivité