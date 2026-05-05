Exposition : photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Exposition : photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque 21 mai – 6 juin Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Exposition

photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque de la Bastide

Dans le cadre du festival, le mercredi 3 juin à 11h La Smart Cie investit les espaces de la bibliothèque de la Bastide pour déployer ses impromptus circassiens à destination des petits et grands et vous donner un avant-goût du festival Queyries fait son cirque.

Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre du festival Queyries Fait Son Cirque Queyries fait son cirque

©Benoit Martrenchar