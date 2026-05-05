Exposition : photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Exposition : photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
Exposition : photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque 21 mai – 6 juin Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Exposition
photographies du Festival Queyries Fait Son Cirque
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque de la Bastide
Dans le cadre du festival, le mercredi 3 juin à 11h La Smart Cie investit les espaces de la bibliothèque de la Bastide pour déployer ses impromptus circassiens à destination des petits et grands et vous donner un avant-goût du festival Queyries fait son cirque.
Informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Dans le cadre du festival Queyries Fait Son Cirque Queyries fait son cirque
©Benoit Martrenchar
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