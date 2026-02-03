Exposition photographies Invitation au Voyage Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy Pontarlier

Exposition photographies Invitation au Voyage

Début : 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-26

Organisé par Club photo MJC des Capucins.

L’atelier photo de la MJC des Capucins vous emmène en voyage… Ces moments, choisis, subis ou rêvés, ponctuent notre vie et inspirent les photographes. Tenter de gagner votre photo préférée et choisissez la vingtaine de photos qui seront exposées à la médiathèque en juillet et en août.

Salle annexe des Annonciades, salle Malfroy 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 02 09 mjcdescapucins@wanadoo.fr

