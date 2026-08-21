Exposition photographique « 40 ans de thermalisme », Centre culturel des carmes, Jonzac

Informations pratiques

Exposition photographique « 40 ans de thermalisme » Dimanche 20 septembre, 15h30 Centre culturel des carmes Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

1996-2026 : à l’occasion du 40e anniversaire de l’ouverture des thermes, une rétrospective photographique est proposée dans toute la ville de Jonzac.

Histoire de l’eau, économie, culture, patrimoine historique et naturel, fêtes populaires et loisirs sont autant de thématiques mises à l’honneur.

Retrouvez-nous aux Carmes pour découvrir, sous les arcades, une série consacrée à la sauvegarde du patrimoine puis partons ensemble rejoindre l’église de Jonzac pour commenter d’autres photographies et monuments et assister si vous le souhaitez au concert chorale donner en ce lieu à 17h

Centre culturel des carmes 37 rue des carmes, 17500 Jonzac Jonzac 17500 La Terrière Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 04 11 https://www.jonzac-haute-saintonge.com/ Fondé en 1505, le couvent de Jonzac accueille des frères Carmes. À la Révolution Française il est vendu comme bien national à la commune et au département. La partie départementale devient tribunal et l’est encore aujourd’hui. La partie communale jadis prison est depuis la fin des années 70 un centre culturel qui accueille de nombreuses expositions et en été un cycle de conférences. Parking, place avec terrasse et pergola.

1996-2026 : à l’occasion du 40e anniversaire de l’ouverture des thermes, une rétrospective photographique est proposée dans toute la ville de Jonzac.

©chaîne thermale du soleil