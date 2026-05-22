Concert Hommage à Brassens Instant musical Théâtre du Château Jonzac

Jonzac

Concert Hommage à Brassens Instant musical

Théâtre du Château 25 place du château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:15:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le modeste Trio Jazz et chant

De nombreux artistes ont déjà chanté du Brassens. Baptiste, JB et Hadrien poursuivent cette tradition en offrant une performance fidèle aux interprétations du poète.

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Théâtre du Château 25 place du château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Le modeste ? Jazz trio and vocals

Many artists have sung Brassens. Baptiste, JB and Hadrien continue this tradition with a performance faithful to the poet’s interpretations.

L’événement Concert Hommage à Brassens Instant musical Jonzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge