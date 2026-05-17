Hot Swing Sextet Concert de Jazz Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac
Hot Swing Sextet Concert de Jazz Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac vendredi 21 août 2026.
Jonzac
Hot Swing Sextet Concert de Jazz
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le HOT SWING SEXTET vous propose de remonter le temps pour une virée dans l’ambiance frénétique des clubs de jazz des années 30.
Entre Paris et Harlem, entre D. Reinhardt et Duke Ellington, Le HOT SWING SEXTET a organisé pour vous, un voyage sur mesure…
.
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le HOT SWING SEXTET takes you back in time for a trip to the frenetic jazz clubs of the 30s.
Between Paris and Harlem, between D. Reinhardt and Duke Ellington, Le HOT SWING SEXTET has organized a tailor-made trip for you…
L’événement Hot Swing Sextet Concert de Jazz Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- CinéSpectacle Paul Mirabel Par amour Cinéma Familia de Jonzac Jonzac 29 mai 2026
- Cirque Canadien à Jonzac Parc des Expositions Jonzac 29 mai 2026
- Visite du moulin à vent du Cluzelet rue du moulin à vent Jonzac 29 mai 2026
- Concert La Grande Sophie Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac 29 mai 2026
- LA GRANDE SOPHIE CENTRE DES CONGRES DE HAUTE SAINTONGE Jonzac 29 mai 2026