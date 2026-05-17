Hot Swing Sextet Concert de Jazz Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Jonzac

Hot Swing Sextet Concert de Jazz

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le HOT SWING SEXTET vous propose de remonter le temps pour une virée dans l’ambiance frénétique des clubs de jazz des années 30.

Entre Paris et Harlem, entre D. Reinhardt et Duke Ellington, Le HOT SWING SEXTET a organisé pour vous, un voyage sur mesure…

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Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Le HOT SWING SEXTET takes you back in time for a trip to the frenetic jazz clubs of the 30s.

Between Paris and Harlem, between D. Reinhardt and Duke Ellington, Le HOT SWING SEXTET has organized a tailor-made trip for you…

L’événement Hot Swing Sextet Concert de Jazz Jonzac a été mis à jour le 2026-05-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge