Voix d’Or Slaves Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac

Voix d’Or Slaves

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Deux chanteurs lyriques à la voix d’or soprano et basse sont issus de grandes écoles musicales russes et ukrainiennes au parcours prestigieux vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus beaux chants slaves et du monde entier.

.

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 49 05 58 v.spectacle@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two lyric singers with golden voices: soprano and bass, both graduates of prestigious Russian and Ukrainian music schools, take you on an unforgettable musical journey with the most beautiful Slavic songs from all over the world.

L’événement Voix d’Or Slaves Jonzac a été mis à jour le 2026-01-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge