Exposition photographique à l’église Saint-Léger, UAS – église Saint Léger, Gosnay

Informations pratiques

Exposition photographique à l’église Saint-Léger 19 et 20 septembre UAS – église Saint Léger Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition ouverte dans le cadre des Journées du Patrimoine comportant des photographies et cartes postales anciennes retraçant l’histoire de la ville de Gosnay pour la plupart.

Visite libre – gratuit

Les visiteurs auront aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les vitraux et les peintures de René Ducourant, peintre local, décédé récemment.

UAS – église Saint Léger rue Achille Châtelet 62199 Gosnay Gosnay 62199 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 30 30 14 48 http://www.bethunebruay.fr Unité d’Art Sacré – Oeuvres de René Ducourant parking à proximité

Exposition ouverte dans le cadre des Journées du Patrimoine comportant des photographies et cartes postales anciennes retraçant l’histoire de la ville de Gosnay pour la plupart.

©Valérie Trizac