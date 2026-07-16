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Exposition photographique de Jean-François Guillon, Chapelle des Carmélites, Ploërmel, Ploërmel

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Carmélites, Ploërmel · Ploërmel

Exposition photographique de Jean-François Guillon, Chapelle des Carmélites, Ploërmel, Ploërmel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Carmélites, Ploërmel
Adresse
4 bis rue Sénéchal Thuault, 56800 Ploërmel
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif
Installée sur le parvis et dans le jardin des Carmélites, l'exposition est visible gratuitement du 18 septembre au 1er novembre 2026.

Exposition photographique de Jean-François Guillon 19 et 20 septembre Chapelle des Carmélites, Ploërmel Morbihan

Installée sur le parvis et dans le jardin des Carmélites, l’exposition est visible gratuitement du 18 septembre au 1er novembre 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le photographe ploërmelais Jean-François Guillon dévoile une série d’images capturées au lendemain de l’incendie du 2 mars 2006 ayant dévasté l’ancien couvent des Carmélites.

Chapelle des Carmélites, Ploërmel 4 bis rue Sénéchal Thuault, 56800 Ploërmel Ploërmel 56800 Ploërmel Morbihan Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-couvent-des-carmelites-dit-du-sacre-coeur-de-ploermel/62932;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091498;https://www.ploermel.bzh/la-micro-folie/
Une série d’images capturées au lendemain de l’incendie du 2 mars 2006 ayant dévasté l’ancien couvent des Carmélites.

© JF Guillon

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