Exposition photographique : La faune sauvage locale, Couvent Saint-Sauveur, Oberbronn

Informations pratiques

Exposition photographique : La faune sauvage locale Dimanche 20 septembre, 11h00 Couvent Saint-Sauveur Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La cage d’escalier d’honneur du Château-Couvent, construite au XVIIIème siècle à la demande du Comte de Stralenheim est devenue l’un des joyaux architecturaux de l’Alsace.

Pour la toute première fois, elle abritera l’exposition photographique de Mme Christine Delevoye, sur le thème : La faune sauvage locale.

Couvent Saint-Sauveur 2 rue principale, 67110 Oberbronn Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 88 80 84 50 https://www.hotellerieducouvent.com https://www.facebook.com/CouventOberbronn Le couvent des Sœurs du Très Saint-Sauveur est situé dans le village pittoresque d’Oberbronn, au cœur du parc régional des Vosges du Nord.

La congrégation religieuse, fondée à Niederbronn en 1849 par Élisabeth Eppinger — en religion Mère Alphonse Marie —, a connu une extension très rapide. Faute de place, elle acquiert donc, en 1857, le château d’Oberbronn où vivait, jusqu’à son décès, le comte de Strahlenheim, pour y installer le noviciat et, plus tard, faire de ce lieu l’actuelle maison-mère de la congrégation. Ce lieu est aujourd’hui le cœur de ce grand corps international, présent en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

La fondatrice, Mère Alphonse Marie, fut béatifiée par le cardinal Becciu le 9 septembre 2018, en la cathédrale de Strasbourg. Une importante relique de la bienheureuse est visible à l’oratoire.

Le couvent dispose également d’une hôtellerie de 80 chambres (145 couchages) avec salles de bain privatives, et accueille particuliers, familles, groupes et séminaires d’entreprise.

Véritable havre de paix et de sérénité, dans un cadre verdoyant aux grands espaces, avec son parc, ses jardins et sa forêt environnante, ce lieu chargé d’histoire invite au repos, à la détente et au ressourcement… Parking gratuit

La cage d’escalier d’honneur du Château-Couvent, construite au XVIIIème siècle à la demande du Comte de Stralenheim est devenue l’un des joyaux architecturaux de l’Alsace.

©Christine Delevoye