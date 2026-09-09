Exposition photographique : Lambesc à la croisée des regards, Espace Saint Jacques Lambesc, Lambesc

Informations pratiques

Exposition photographique : Lambesc à la croisée des regards 18 – 20 septembre Espace Saint Jacques Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Lambesc à la croisée des regards

Quatre photographes lambescains, réunis par la passion des images, vous proposent un parcours visuel qui invite à percer les mystères de l’âme de Lambesc. À la croisée de regards inattendus ou poétiques sur une terre, des pierres et des hommes, quatre approches immortalisent les multiples facettes de ce beau village. Le patrimoine lambescain en images, une façon symbolique de célébrer les 200 ans de la photographie !

Expo du 18/09 au 04/10, vernissage le vendredi 18/09 à 18h30.

Horaires : du mercredi au vendredi 15h-19h

Samedi & dimanche 10h-19h

Espace Saint Jacques Lambesc 3 avenue de verdun 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lambesc à la croisée des regards

©Philippe MARC, ©Jean-Yves LIENS, ©Bénédicte HANOT, ©Hugues CASTAN