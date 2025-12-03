Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Espace Beaudoux Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale

Mercredi 9 septembre 2026 de 14h à 18h. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :

2026-09-09

À l’occasion de cette journée portes ouvertes , venez découvrir l’école, les professeurs, les disciplines enseignées et pourquoi pas découvrir une passion pour un instrument inattendu !

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Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Come to this %ABopen house%BB and discover the school, the teachers, the subjects taught—and who knows, maybe you’ll even discover a passion for an unexpected instrument!

L’événement Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Lambesc a été mis à jour le 2026-08-10 par Maison du Tourisme de Lambesc