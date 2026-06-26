Ferrières-en-Gâtinais

Exposition photographique L’art et le geste

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-03

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-07-03

Exposition photographique L’Art et le geste

L’exposition L’Art et le geste est une invitation à s’aventurer dans l’univers de Marion Saupin. Vous aurez l’occasion de découvrir aussi bien son travail personnel qu’une sélection de ses reportages d’atelier. Ces derniers seront accompagnés d’œuvres issues de ces mêmes ateliers afin que les visiteurs s’immergent un peu plus dans l’univers qui se révèle devant leurs yeux. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 metiersdart@cc4v.fr

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English :

Art and Gesture Photography Exhibition

L’événement Exposition photographique L’art et le geste Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS