Exposition photographique Loches
Exposition photographique Loches samedi 11 juillet 2026.
Loches
Exposition photographique
5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-07-11
Exposition photographique sur bâches dont le thème est Transparence .
Exposition photographique sur bâches dont le thème est Transparence . .
5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 92 90 04 renata.caillebot@cpcl.fr
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English :
Photographic exhibition on tarpaulins on the theme of Transparency .
L’événement Exposition photographique Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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