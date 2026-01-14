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Exposition photographique Loches

Exposition photographique Loches

Exposition photographique Loches samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 5 Chemin de la Prairie de la Foire

Ville : 37600 Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Loches

Exposition photographique

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-07-11

Exposition photographique sur bâches dont le thème est Transparence .
Exposition photographique sur bâches dont le thème est Transparence .   .

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 92 90 04  renata.caillebot@cpcl.fr

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English :

Photographic exhibition on tarpaulins on the theme of Transparency .

L’événement Exposition photographique Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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