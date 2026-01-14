Loches

Exposition photographique

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-11

Exposition photographique sur bâches dont le thème est Transparence .

Exposition photographique sur bâches dont le thème est Transparence . .

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 92 90 04 renata.caillebot@cpcl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photographic exhibition on tarpaulins on the theme of Transparency .

L’événement Exposition photographique Loches a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire