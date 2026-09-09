Exposition photos de Daniel SALEM, Foyer rural, Moutiers-en-Puisaye

Informations pratiques

Exposition photos de Daniel SALEM 19 et 20 septembre Foyer rural Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir une exposition photos de Daniel SALEM les 19 et 20 septembre 2026 au foyer.

« Regarder la , c’est écouter le murmure d’un terroir préservé. Ici le paysage raconte une histoire, celle d’un équilibre fragile entre l’œuvre de la nature et l’empreinte humaine. Un réseau vivant de haies bocagères, de forêts et de chemins creux où le temps semble s’être arrêté, pour que les rêveurs de demain continuent de s’émerveiller devant les mêmes horizons que Colette en son temps.

Terre singulière de l’Yonne, là où la roche calcaire dessine un paysage unique, la Forterre avec son âme brute et secrète révèle un caractère profondément authentique. Ici le terroir se lit à travers l’or des champs de blé, des brumes hivernales et des noyers solitaires. Chaque image est un hommage à cette campagne vivante, à sa lumière si particulière et au charme discret de notre quotidien.

Ouvrez l’œil, respirez… et laissez-vous emporter par la poésie de la Puisaye-Forterre révélée par Daniel Salem.»

Organisé par les Amis de Moutiers

Foyer rural Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386455476 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir une exposition photos de Daniel SALEM les 19 et 20 septembre 2026 au foyer.

« Regarder la , c’est écouter le murmure d’un terroir préservé. Ici le paysage raconte une histoire, celle d’un équilibre fragile entre l’œuvre de la nature et l’empreinte humaine. Un réseau vivant de haies bocagères, de forêts et de chemins creux où le temps semble s’être arrêté, pour que les rêveurs de demain continuent de s’émerveiller devant les mêmes horizons que Colette en son temps.

Terre singulière de l’Yonne, là où la roche calcaire dessine un paysage unique, la Forterre avec son âme brute et secrète révèle un caractère profondément authentique. Ici le terroir se lit à travers l’or des champs de blé, des brumes hivernales et des noyers solitaires. Chaque image est un hommage à cette campagne vivante, à sa lumière si particulière et au charme discret de notre quotidien.

Ouvrez l’œil, respirez… et laissez-vous emporter par la poésie de la Puisaye-Forterre révélée par Daniel Salem. »

Organisé par les Amis de Moutiers

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir une exposition photos de Daniel SALEM les 19 et 20 septembre 2026 au foyer.

©danielsalem