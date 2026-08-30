Exposition photos de Lucas André Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Exposition photos de Lucas André

Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-01

fin : 2027-06-26

Date(s) :

2027-06-01

Découvrez l’exposition de Lucas André, photographe local, qui porte un regard sensible et singulier sur son territoire à travers une sélection de clichés. Son travail met en lumière la beauté des paysages, des scènes de vie et des instants du quotidien, invitant le visiteur à redécouvrir son environnement sous un nouvel angle. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79

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English : Exposition photos de Lucas André

L’événement Exposition photos de Lucas André Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS