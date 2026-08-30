Exposition photos de Lucas André Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames
mardi 1 juin 2027 · Médiathèque Jean Grosjean · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Exposition photos de Lucas André
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-01
fin : 2027-06-26
Date(s) :
2027-06-01
Découvrez l’exposition de Lucas André, photographe local, qui porte un regard sensible et singulier sur son territoire à travers une sélection de clichés. Son travail met en lumière la beauté des paysages, des scènes de vie et des instants du quotidien, invitant le visiteur à redécouvrir son environnement sous un nouvel angle. .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79
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English : Exposition photos de Lucas André
L’événement Exposition photos de Lucas André Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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