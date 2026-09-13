Exposition photos de Renée Malaud Place Pierre Mendès France Évron

Informations pratiques

Évron

Exposition photos de Renée Malaud

Place Pierre Mendès France Médiathèque Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-15

Exposition autour du monde paysan, des plantes sacrées en Amérique du Sud et des chemins de guérison.

Dans le cadre du Mois du climat, nous vous proposons une exposition photos de Renée Malaud autour du monde paysan, des plantes sacrées en Amérique du Sud et des chemins de guérison. Animation gratuite.

A voir durant les horaires d’ouverture de la Médiathèque .

Place Pierre Mendès France Médiathèque Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40

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English :

An exhibition exploring rural life, sacred plants in South America, and healing paths.

L’événement Exposition photos de Renée Malaud Évron a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons