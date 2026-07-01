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Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue, Basilique de Pontmain, Évron

samedi 19 septembre 2026 · Basilique de Pontmain · Évron

Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue, Basilique de Pontmain, Évron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Basilique de Pontmain
Adresse
2 place de la Basilique
Ville
53600 Évron
Département
Mayenne

Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Samedi 19 septembre, 13h30 Basilique de Pontmain Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée par groupe de 10 personnes.

Basilique de Pontmain 2 place de la Basilique Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire
Visite guidée par groupe de 10 personnes.

©Sanctuaire de Pontmain

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