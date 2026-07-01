AGENDA · Évron
Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue, Basilique de Pontmain, Évron
samedi 19 septembre 2026 · Basilique de Pontmain · Évron
Informations pratiques
Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Samedi 19 septembre, 13h30 Basilique de Pontmain Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée par groupe de 10 personnes.
Basilique de Pontmain 2 place de la Basilique Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire
Visite guidée par groupe de 10 personnes.
©Sanctuaire de Pontmain
À voir aussi à Évron (Mayenne)
- Soirée guinguette Centre social le Trait d’Union Évron 3 juillet 2026
- Festival d’Arts Sacrés 2026: Ensemble Coruscant Place de la Basilique Évron 3 juillet 2026
- Festival d’Arts Sacrés 2026: exposition de Pauline le Goïc Salle du temple Évron 4 juillet 2026
- Festival d’Arts Sacrés 2026: Cantoria Évron 4 juillet 2026
- Vide-grenier à St Christophe-du-Luat St Christophe du Luat Évron 5 juillet 2026