Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue, Basilique de Pontmain, Évron

Informations pratiques

Visite guidée de la tribune et découverte du grand orgue Samedi 19 septembre, 13h30 Basilique de Pontmain Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée par groupe de 10 personnes.

Basilique de Pontmain 2 place de la Basilique Évron 53600 Évron Mayenne Pays de la Loire

Visite guidée par groupe de 10 personnes.

©Sanctuaire de Pontmain