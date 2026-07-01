Ouverture exceptionnelle de l’église de Livet en Charnie, Livet en Charnie. Centre du village, Évron
samedi 19 septembre 2026 · Livet en Charnie. Centre du village · Évron
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle de l’église de Livet en Charnie 19 et 20 septembre Livet en Charnie. Centre du village Mayenne
gratuit , don possible pour les restaurations futures, il suffit d’ouvrir grand les yeux et les oreilles !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle exposition de vêtements et objets liturgiques inauguration des restaurations effectuées sur les statues et la chaire à prêcher.
Livet en Charnie. Centre du village route de Saint Léger 53150 LIVET Évron 53150 Saint-Christophe-du-Luat Mayenne Pays de la Loire +33 603386449 Visite commentée de l’église et découverte des restaurations réalisées et à venir et exposition des Arts sacrés parking dans le village, 8km d’Evron et Sainte Suzanne
Ouverture exceptionnelle exposition de vêtements et objets liturgiques inauguration des restaurations effectuées sur les statues et la chaire à prêcher.
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