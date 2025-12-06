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Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise

Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise

Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise samedi 11 juillet 2026.

Adresse : base nature

Ville : 23800 La Celle-Dunoise

Département : Creuse

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

La Celle-Dunoise

Exposition photos Fotodo

base nature La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

L’association Et au milieu coule la Creuse organise une exposition de photographies sur le thème de l’eau.
Pour participer 06 74 02 04 92 ou coulelacreuse@gmail.com   .

base nature La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 02 04 92  coulelacreuse@gmail.com

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English : Exposition photos Fotodo

L’événement Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois

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