Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise
Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise samedi 11 juillet 2026.
La Celle-Dunoise
Exposition photos Fotodo
base nature La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’association Et au milieu coule la Creuse organise une exposition de photographies sur le thème de l’eau.
Pour participer 06 74 02 04 92 ou coulelacreuse@gmail.com .
base nature La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 02 04 92 coulelacreuse@gmail.com
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English : Exposition photos Fotodo
L’événement Exposition photos Fotodo La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays Dunois
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