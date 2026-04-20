Exposition photos, peintures, sculptures à l’Orangerie du Thabor – Rennes Orangerie du Thabor Rennes 27 avril – 3 mai Ille-et-Vilaine

Exposition photos, peintures, sculptures à l’Orangerie du Thabor – Rennes

Cette exposition collective met à l’honneur trois univers artistiques — peinture, sculpture et photographie — réunis dans un même lieu d’exception, l’Orangerie du Thabor, au cœur de Rennes.

**Du 27 avril au 3 mai 2026,** le public est invité à découvrir les œuvres de Maëlle Banctel, dont les photographies capturent des instants poétiques et sensibles de la nature. Elle s’associe à Michèle Barange dont les toiles cherche à révéler la lumière, les traces, l’éphémère dans les paysages. Ses toiles parlent de mémoire, de transparence, de couches picturales où se jouent les silences et l’effacement. Tandis que Loïc Hervé dans ses nouvelles sculptures « beachcomber » explore la question de la place de l’homme et de sa fragilité dans la société qu’il matérialise en assemblant : béton, verre, cordage, … Avec humour et poésie. Mais la planète Bétonnée l’effraie avec l’envolé de ses rêves d’enfant.

Accessible à tous avec une entrée libre, l’exposition offre une immersion artistique riche et variée, où chaque discipline dialogue avec les autres. Le **vernissage, prévu le 29 avril à partir de 17h**, sera un moment privilégié de rencontre avec les artistes et de partage autour de leurs créations.

Une belle occasion de découvrir des univers singuliers dans un cadre élégant et inspirant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T19:30:00.000+02:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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