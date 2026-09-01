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Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle » Mairie de Sautron Sautron

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Sautron · Sautron

Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle » Mairie de Sautron Sautron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Mairie de Sautron
Adresse
14 Rue de la Vallée
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:30 –
Gratuit : oui gratuit En famille, Adulte, Tout public, Senior 

Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », avec les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine.Samedi 19/09 de 14h30 à 19h et dimanche 20/09 de 10h30 à 19h.

Mairie de Sautron Sautron 44880
02 51 77 86 86 http://www.sautron.fr mairie@sautron.fr 02.51.77.88.48 http://sautron.fr


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