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Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux » Musée de Sautron Sautron
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Sautron · Sautron
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:30 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre accès libre Tout public
Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux ».L’association Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine présente l’oeuvre de ce célèbre dessinateur et graveur sautronnais avec des photos, textes et recueil de gravures.Samedi et dimanche de 10h30 à 19h, au Musée (en face de la mairie).
Musée de Sautron Sautron 44880
02.51.77.88.48 http://sautron.fr
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