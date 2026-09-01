Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre accès libre Tout public

Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux ».L’association Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine présente l’oeuvre de ce célèbre dessinateur et graveur sautronnais avec des photos, textes et recueil de gravures.Samedi et dimanche de 10h30 à 19h, au Musée (en face de la mairie).

Musée de Sautron Sautron 44880

02.51.77.88.48 http://sautron.fr



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