UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sautron99vues

Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux » Musée de Sautron Sautron

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Sautron · Sautron

Sautron au fil du temps – Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux » Musée de Sautron Sautron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Musée de Sautron
Adresse
27 rue de la Vallée 44880 Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:30 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre accès libre Tout public 

Exposition « Emmanuel Phelippes-Beaulieux ».L’association Les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine présente l’oeuvre de ce célèbre dessinateur et graveur sautronnais avec des photos, textes et recueil de gravures.Samedi et dimanche de 10h30 à 19h, au Musée (en face de la mairie).

Musée de Sautron Sautron 44880
02.51.77.88.48 http://sautron.fr


Afficher la carte du lieu Musée de Sautron et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Sautron (Loire-Atlantique)