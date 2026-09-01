Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère ancien presbytère Sautron

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 09:00 –

Gratuit : oui Accès libre accès libre Tout public

Ouverture des portes de l’ancien presbytèreRéhabilité en 2025 en lieu associatif, l’ancien presbytère situé sur le circuit patrimonial du bourg héberge 3 associations sautronnaises : Trait d’Union (tiers-lieu Sautron), les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine et l’ASSA (aide aux aînés).Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 9h à 17h

ancien presbytère Sautron 44880

02.51.77.88.48 http://www.sautron.fr



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