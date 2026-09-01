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Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère ancien presbytère Sautron

dimanche 20 septembre 2026 · ancien presbytère · Sautron

Journées du Patrimoine, remontons le temps – Portes ouvertes de l’ancien presbytère ancien presbytère Sautron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
ancien presbytère
Adresse
29 rue de la Vallée 44880 Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accès libre accès libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 09:00 –
Gratuit : oui Accès libre accès libre Tout public 

Ouverture des portes de l’ancien presbytèreRéhabilité en 2025 en lieu associatif, l’ancien presbytère situé sur le circuit patrimonial du bourg héberge 3 associations sautronnaises : Trait d’Union (tiers-lieu Sautron), les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine et l’ASSA (aide aux aînés).Samedi 19/09 et dimanche 20/09 de 9h à 17h

ancien presbytère Sautron 44880
02.51.77.88.48 http://www.sautron.fr


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