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Exposition photos sur le thème de Treignac d’hier et d’aujourd’hui, Salle Paul Pouloux, Treignac

samedi 19 septembre 2026 · Salle Paul Pouloux · Treignac

Exposition photos sur le thème de Treignac d’hier et d’aujourd’hui, Salle Paul Pouloux, Treignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Paul Pouloux
Adresse
Place de la mairie 19260 Treignac
Ville
19260 Treignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Exposition photos sur le thème de Treignac d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Salle Paul Pouloux Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers une sélection de photographies anciennes et contemporaines, cette exposition invite à découvrir Treignac hier et aujourd’hui. Un véritable voyage dans le temps.

Salle Paul Pouloux Place de la mairie 19260 Treignac Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
À travers une sélection de photographies anciennes et contemporaines, cette exposition invite à découvrir Treignac hier et aujourd’hui. Un véritable voyage dans le temps.

©Laure Vergne

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