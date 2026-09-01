Informations pratiques

Valençay

Exposition photos

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-29

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-29

Exposition de photographies à la médiathèque.

Venez découvrir l’exposition À la rencontre des assistantes maternelles, un métier de l’accueil, de l’accompagnement et du lien. Mise en lumière d’un métier mal (re)connu. Photographies de Sophie Feuillatre, photographe. À l’initiative de Stéphanie Perreau, animatrice du Relais Petit Enfance. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

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English :

Photography exhibition at the media center.

L’événement Exposition photos Valençay a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Pays de Valençay