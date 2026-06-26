Pouldreuzic

Exposition Pierre Jakez Helias, l’homme aux 1000 facettes

Maison natale Pierre Jakez Helias Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-01

L’occasion de découvrir ou redécouvrir 5 saisons des différentes expositions .

Organisée par la mairie de Pouldreuzic .

Maison natale Pierre Jakez Helias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 40 32

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English :

L’événement Exposition Pierre Jakez Helias, l’homme aux 1000 facettes Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden