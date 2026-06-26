Exposition Pierre Jakez Helias, l’homme aux 1000 facettes Pouldreuzic
Exposition Pierre Jakez Helias, l’homme aux 1000 facettes Pouldreuzic mercredi 1 juillet 2026.
Pouldreuzic
Exposition Pierre Jakez Helias, l’homme aux 1000 facettes
Maison natale Pierre Jakez Helias Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-01
L’occasion de découvrir ou redécouvrir 5 saisons des différentes expositions .
Organisée par la mairie de Pouldreuzic .
Maison natale Pierre Jakez Helias Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 40 32
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English :
L’événement Exposition Pierre Jakez Helias, l’homme aux 1000 facettes Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Pays Bigouden
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