Exposition « Place aux marchés ! », Archives municipales, Dax
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Dax
Informations pratiques
Exposition « Place aux marchés ! » Samedi 19 septembre, 09h00 Archives municipales Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Les marchés dacquois, de plein air ou couverts, sont des témoins essentiels de la vie économique et sociale de la ville au fil des siècles.
À travers une sélection de plans anciens, de photographies, de cartes postales et de témoignages écrits, découvrez comment ces lieux d’échanges ont façonné les espaces urbains et animé les quartiers de Dax au fil du temps.
Visite libre de l’exposition.
Archives municipales Rue Saint Pierre, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558563156 https://www.dax.fr/la-mairie/les-archives-municipales
Les marchés dacquois, de plein air ou couverts, sont des témoins essentiels de la vie économique et sociale de la ville au fil des siècles.
© Ville de Dax
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