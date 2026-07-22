Visite guidée En compagnie de la déesse RDV Statue du Légionnaire Dax
vendredi 21 août 2026 · RDV Statue du Légionnaire · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée En compagnie de la déesse
RDV Statue du Légionnaire Place de la Cathédrale Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Accompagnez la déesse de la Nèhe, elle vous racontera les extraordinaires rencontres et les folles aventures dacquoises qu’elle a vécues au fil des siècles.
Un personnage costumé, incarnation de la source de la Fontaine Chaude guide les enfants de 4 à 13 ans pour découvrir de manière décalée l’histoire de Dax. .
RDV Statue du Légionnaire Place de la Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée En compagnie de la déesse
L’événement Visite guidée En compagnie de la déesse Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax
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