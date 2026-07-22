Visite guidée En compagnie de la déesse RDV Statue du Légionnaire Dax

Informations pratiques

Dax

Visite guidée En compagnie de la déesse

RDV Statue du Légionnaire Place de la Cathédrale Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Accompagnez la déesse de la Nèhe, elle vous racontera les extraordinaires rencontres et les folles aventures dacquoises qu’elle a vécues au fil des siècles.

Un personnage costumé, incarnation de la source de la Fontaine Chaude guide les enfants de 4 à 13 ans pour découvrir de manière décalée l’histoire de Dax. .

RDV Statue du Légionnaire Place de la Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Visite guidée En compagnie de la déesse

L’événement Visite guidée En compagnie de la déesse Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax