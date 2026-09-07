UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Bouscat

EXPOSITION « PLACE », Salle de l’Auditorium, Le Bouscat

jeudi 17 septembre 2026 · Salle de l'Auditorium · Le Bouscat

EXPOSITION « PLACE », Salle de l’Auditorium, Le Bouscat

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Salle de l'Auditorium
Adresse
Médiathèque la Source Le Bouscat
Ville
33110 Le Bouscat
Département
Gironde

EXPOSITION « PLACE » Jeudi 17 septembre, 19h00 Salle de l’Auditorium Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Vernissage en présence du photographe

Salle de l’Auditorium Médiathèque la Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
vernissage

À voir aussi à Le Bouscat (Gironde)