EXPOSITION « PLACE », Salle de l’Auditorium, Le Bouscat

jeudi 17 septembre 2026 · Salle de l'Auditorium · Le Bouscat

Informations pratiques

EXPOSITION « PLACE » Jeudi 17 septembre, 19h00 Salle de l’Auditorium Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Vernissage en présence du photographe

Salle de l’Auditorium Médiathèque la Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

vernissage