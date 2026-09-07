AGENDA · Le Bouscat
EXPOSITION « PLACE », Salle de l’Auditorium, Le Bouscat
jeudi 17 septembre 2026 · Salle de l'Auditorium · Le Bouscat
Informations pratiques
EXPOSITION « PLACE » Jeudi 17 septembre, 19h00 Salle de l’Auditorium Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Vernissage en présence du photographe
Salle de l’Auditorium Médiathèque la Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
vernissage
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